"100% нахабство!" Нардеп від "Слуги народу" запросив житло в Києві для 8 помічників. Документ

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Богдан Торохтій запросив у мерії Києва житло для своїх восьми помічників.

Фотокопію відповідного звернення, яке адресоване мерові української столиці Віталію Кличку, опублікували на Facebook-сторінці BIHUS.info.

"Слуги для слуг, або хто тут вкрай знахабнів?!. Торохтій попросив у мерії... дати 8 квартир своїм помічникам. Треба ж десь їм жити, щоб допомагати нардепу! Якщо це не ідея для стартапу, то 100% нахабність Зе-депутата!" – сказано в пості.

Київ Колаж

Відзначимо, користувачі мережі в коментарях підкреслили, що в документі не йдеться про кількість квартир, а лише вказується кількість помічників.

facebook.com/bihus.info

Відомо, що Богдан Торохтій – адвокат. Раніше він працював завідувачем юридичного сектора Державної інспекції сільського господарства в Кіровоградській області. У 2006-му балотувався в Кропивницьку міськраду.

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