100 днів Зеленського: Портников пояснив завдання президента

Перші 100 днів президентства Володимира Зеленського - категорія спекулятивна як для тих, хто його підтримує, так і для тих, хто його на дух не переносить, тому що ніякого реального правління ще і не почалося.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на сайті "Букви", підкресливши, що глава держави провів 100 днів без працездатного уряду, без парламенту, без власних міністрів закордонних справ і оборони, без повноправного керівника СБУ.

"Людина, ще в ході своєї передвиборної кампанії оголосила себе "слугою народу" і позасистемних навіть не політиком, а "неполітиком", Володимир Зеленський не міг розраховувати на співпрацю з парламентом, який він відразу ж відправив на позачергові вибори, і з урядом, який він одразу ж почав захоплено критикувати. В результаті перші 100 днів Володимира Зеленського можна з упевненістю назвати днями його безвладдя і триваючого розбалансування українського державного організму", - написав він.

Володимир Зеленський

"Вирішальне значення для розуміння політичного курсу Володимира Зеленського і взагалі його здатності керувати країною будуть мати не перші, а другі 100 днів перебування колишнього коміка в кабінеті на Банковій. Буквально через кілька днів почне працювати новий парламент, в якому спішно створена під главу держави партія "Слуга народу" вперше в українській політичній історії матиме більшість голосів виборців. Буде сформований уряд - і у президента буде повний карт-бланш на підбір кандидатури прем'єр-міністра й міністрів", - відзначив журналіст.

За його словами, саме від рішень, які Зеленський буде приймати в координації із збудованою під нього владною вертикаллю, потрібно буде відштовхуватися - природно, в тому випадку, якщо ця вертикаль буде працювати, а управлінський хаос буде зупинений.

"Тому що формування парламенту і уряду ще не означатиме відновлення ефективно працюючої вертикалі влади. Для того, щоб така вертикаль працювала, необхідно чітке розуміння завдань державного будівництва та професіоналізм виконавців - починаючи від президента, який навіть у нинішній ситуації продовжує пишатися своїм дилетантизмом, і закінчуючи останнім клерком, компетентність і освіченість якого дозволяють розраховувати на те, що він не допустить помилок", - пояснив Портников.

"Йому потрібно, з одного боку, задовольняти побажання близьких олігархічних груп, а з іншого - не привести до того, щоб задоволення цих очікувань не обрушило державу йому на голову і не привело до запеклого конфлікту з тими олігархами, які виявляться чужими на майбутньому нам карнавалі президентської щедрості. Йому потрібно, нарешті, спробувати закінчити війну, але і не капітулювати перед Путіним", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український журналіст Кирило Сазонов підвів підсумки 100 днів президентства Володимира Зеленського і виділив головні промахи глави держави за цей період.

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