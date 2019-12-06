Повії, хлопчики і закони: чим запам'яталася Рада Зе за 100 днів роботи

Які у вас асоціації зі "Слугою народу"? Скандали, зашквари, турборежим чи революційні зміни...

Партія влади, як і Верховна Рада взагалом, працюють рівно 100 днів. Запам'яталися вони мільйонам українців по-різному. Хтось каже про резонансні скандали з нардепом-ґвалтівником Романом Іванісовим, а хтось згадує важливі закони про ринок землі або скасування збиткової монополії "Укрспирту".

Тому OBOZREVATEL вирішив вивчити й підсумувати перші 100 днів роботи "слуг народу", показавши, чим запам'яталися народні депутати 9-го скликання мільйонам виборців.

Почнемо про хороше, закінчимо про погане

Верховна Рада справді працювала в турборежимі. За цей час було ухвалено багато законопроєктів. "Ми не гналися за кількістю законопроєктів. Так, за три місяці роботи ми ухвалили більшу кількість, ніж попереднє скликання (86 проти 65). І у нас більше постанов — 218 проти 143", — йдеться в повідомленні "Слуга народу" в Facebook.

Ось трохи статистики:

Статистика роботи

З позитивного:

Посилення відповідальності за підробку ліків. За такий злочин будуть давати від 5 до 8 років, за повторне порушення – від 8 до 10 років. Простіше кажучи — наживатися на фальсифікаті стане значно небезпечніше.

Добровольці АТО отримають можливість стати учасниками бойових дій. Новий закон суттєво спростить їм це завдання і дає право на це звання і тим, хто воював за Україну з першого дня агресії РФ.

Скасування депутатської недоторканності з 1 січня 2020 року. Перед законом будуть всі рівні, раніше цей крок не зміг зробити жоден парламент.

В Україні повністю ліквідована корупційна частина механізму оцінки вартості нерухомості — так звана схема Яценка. З 1 січня 2020 року запроваджується спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості. Власники майна можуть оцінити вартість об'єкта за допомогою Єдиної бази, і тільки в разі незгоди з результатами проведеної автоматично оцінки вони будуть звертатися до оцінювача.

Фінальна стадія децентралізації в Україні. Наступні місцеві вибори відбудуться вже за новим устроєм, громади отримають більше коштів на місцях.

Всі підприємці (крім 1-ї групи ФОП) мають видавати або записувати на папері чеки, для чого потрібні так звані реєстратори розрахунково-касових операцій (РРО).

Закон про трансплантацію. Він ухвалений поки лишень у 1-му читанні, але якщо нардепи доведуть справу до логічного завершення — врятовані будуть тисячі українців, яким потрібна пересадка органів.

Спірні рішення:

Ринок землі. Він ухвалений лише в першому читанні, яким буде фінальний документ — поки невідомо.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Незважаючи на активну протидію, Рада все ж дала можливість купувати електроенергію з Москви.

OBOZREVATEL вирішив запитати у голови фракції "СН" Давида Арахамії, що хорошого його політсила зробила для українців за ці 100 днів. Що ухвалили такого, що змінює життя країни на краще.

"З точки зору національної безпеки — то це закон про оборонні закупівлі. Він реально всю індустрію сильно обрадував, дає можливість розвиватися. Історичні — це легалізація видобутку бурштину, ціла республіка була незаконна, зараз же правила Кабмін розробить.

Демонополізація "Укрспирту" — суто бандитська індустрія, зараз збиткова, але насправді прибуткова сфера. Щодо простих людей, ось я багатодітний батько — це закон про перевезення дітей в автокріслах або бустерах. Важлива річ, адже багато дітей гинуть у аваріях.

Ще одна проста річ — закон про повний доступ до пляжів, влітку можна спокійно відпочивати, ніхто не має право перекривати доступ", — підкреслив Арахамія.

Ніде клейма ставити

Скандали, інтриги й розслідування — інформаційна топтема чинного парламенту. За три місяці роботи потрапили в скандали десятки народних депутатів.

Як то кажуть, вибирайте, що вам цікаво:

"Зелена кнопочка" Олена Криворучкіна. Нардепка від "СН" запам'яталася СМС-кою коханому, де відразу після голосування за зняття недоторканності пообіцяла зайнятися коханням: "Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради".

А ось Ілля Кива (ОПЗЖ) займався в Раді рукоблуддям після дзвінка моделі з Одеси. Відео цього "чухання" бачили, мабуть, усі. Але Кива на цьому не зупинився: фотографи неодноразово фіксували то його дивні розмови самого з собою, то крики й неадекватну поведінку.

Депутат від "СН" Анатолій Остапенко зовсім вів інтимну (або жартівливу) переписку з чоловіком (Олексієм). Просто почитайте: "Олексій: Зараз у Києві. Нардеп: Привіт. На завтра. Олексій: В костюмі з метеликом? Нардеп: Ні, в трусах. Олексій: Трах*ть себе не дам. Нардеп: Смішно".

Порвав зал народний депутат Богдан Яременко. Його застукали в Раді за викликом повії. "Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика й орал. Анальний – табу. Година – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", — відповіла дівчина. Епопея навколо Яременка тривала ще тиждень, він почав погрожувати журналістам, а потім знову спіймався на секс-листуванні з десятком жінок.

Від смішного перейдімо до сумного. Українців розбурхав представник "СН" Роман Іванісов. В середині 90-х, як виявилося, він сидів у в'язниці за групове зґвалтування. Завдяки впливовому батькові й рішенням Леоніда Кучми, його вчасно відмазали. Водночас сам "слуга" це ретельно приховував і відкрито обманював тисячі українців.

"Рішалово" Юрія Корявченкова (Юзіка). Виявилося, що разом із колегами-нардепами він зустрівся з керівництвом дніпропетровської поліції. Записи розмови опублікували ЗМІ. Нібито нардепи вимагали у силовиків щомісячну плату в розмірі 600 тисяч доларів, а також контроль за гральним бізнесом.

Судимість знайшлася і у "слуги" Андрія Богданця. Ще в 2014 році він побив чоловіка, за що і отримав термін. Після злочину Богданець поїхав служити в АТО. Свого часу нардеп ухилявся від сплати аліментів, хоча під час виборів перерахував собі до виборчого фонду 300 тисяч гривень.

Оскандалилася і депутатка Ірина Борзова. До серпня 2019 року вона заробляла гроші на бізнесі в Криму. Її батько, відомий продюсер КВК і спонсор "Ліги Сміху", цілком легально заробляє на окупованих територіях до цього дня.

Не варто забувати й поліграфний скандал Давида Арахамії і Олександра Дубінського. Тоді глава фракції "СН" звинуватив колег по політсилі в корупції. Нібито вони отримували гроші за потрібні голосування.

До речі, тема з зарплатами в конвертах для "слуг" актуальна останніми місяцями. Виключені з партії Антон Поляков і Анна Скороход неодноразово заявляли, що депутати Зеленського отримують 5,10,15 тисяч доларів щомісяця.

Стероризував "слуг" і пранкер Джокер. Він виводив на чисту воду народних обранців і дізнавався деталі внутрішнього життя фракції.

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Що ж чекаємо далі?

Як зізнаються нардепи, попереду відразу кілька важливих рішень. Як розповів Давид Арахамія, найближчим часом монобольшість займеться двома важливими завданнями:

остаточне ухвалення закону про ринок землі;

легалізація грального бізнесу.

Також сюди можна додати законопроєкт про особливий статус Донбасу. Народні обранці вирішили продовжити його і на 2020 рік, а після зустрічі Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна 9 грудня.

Загалом робота Ради за перші 100 днів і монобільшості зокрема викликає змішані почуття. З одного боку, було ухвалено багато важливих рішень.

Закони, які блокувалися попередніми скликаннями роками. З іншого — всього за 3 місяці парламент загруз у секс-скандалах, корупційних схемах і конфліктах.

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