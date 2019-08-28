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100 днів президентства Зеленського: опубліковані найзначніші фото

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Сто днів президентства Володимира Зеленського відобразили в фотопроекті "Пан президент: початок".

Знімки шостого глави держави робила фотограф Зоя Шу, яка стежила за ним протягом виборчої кампанії та в перші місяці перебування на посаді.

"Моя серія "Пан президент: початок" включає як відомі, так і раніше не опубліковані фото. Ви можете любити його або зовсім немає, але це – частина нашої новітньої історії і саме в цьому контексті мені цікава ця особистість. А фото – тонкий зріз історії", – сказано в описі проекту.

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Вона зазначила, що її робота, як фотожурналіста полягає в документуванні фактів з нейтральним холодною байдужістю.

"У лабораторії навіть жартувала щось смішне про крововтрату, але ніколи не називалась, тому що коли я знімаю, то намагаюся знизити свій "ефект присутності". Іноді мені буває цікаво, ідентифікував він мене на якийсь з подій як одного і того ж фотографа. Думаю, ні і це не має значення, тому що це ніяк не впливає на якість моєї роботи. Найкраще – бути зовсім непомітним", – зазначила фотограф.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Фото: Зоя Шу

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Фото: Зоя Шу

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Фото: Зоя Шу

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Фото: Зоя Шу

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Фото: Зоя Шу

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Фото: Зоя Шу

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю про свої 100 днів на посаді акторові з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.

Також представник президента в ВР Руслан Стефанчук повідомив, що за перші 100 днів президентства Зеленського у його команди не було можливості впливати на законодавчу і виконавчу владу.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
А что есть показать реального и где фото с шаурмой?
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