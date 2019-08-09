Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

100 днів президентства: у Зеленського анонсували велику прес-конференцію

2.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський після 100 днів президентства дасть велику прес-конференцію.

Про це в інтерв'ю "Лізі" повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, відзначаючи, що прес-конференція точно відбудеться в цьому році.

"Інше питання – в якому форматі це буде. У будь-якому випадку там будуть журналісти", – підкреслив він.

Новини
У Зеленського готуються перевірити всіх пенсіонерів: що чекає на українців

Додамо, що рівно 100 днів президентства Зеленського буде 27 серпня.

Підкреслимо, що перше засідання новообраної Верховної Ради України 9-го скликання відбудеться 29 серпня 2019 року.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Раніше представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявляв, що перше засідання Верховної Ради України IX скликання відбудеться 3 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК не встиг офіційно оголосити результати позачергових виборів до Верховної Ради до 5 серпня, як того вимагає законодавство. У зазначену дату він визнав обраними сім народних депутатів України з останніх восьми.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Володимир Зеленський Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
6
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Воронов Сергей
Воронов Сергей
и 30 секунд на перечисление сделанного, в медленном темпе: слетал, съездил, наорал, нагрубил, позвонил, стал на колени, сбрехал. И так можно повторять в течение всей прессухи.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...