100 днів президентства: у Зеленського анонсували велику прес-конференцію

Президент України Володимир Зеленський після 100 днів президентства дасть велику прес-конференцію.

Про це в інтерв'ю "Лізі" повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, відзначаючи, що прес-конференція точно відбудеться в цьому році.

"Інше питання – в якому форматі це буде. У будь-якому випадку там будуть журналісти", – підкреслив він.

Додамо, що рівно 100 днів президентства Зеленського буде 27 серпня.

Підкреслимо, що перше засідання новообраної Верховної Ради України 9-го скликання відбудеться 29 серпня 2019 року.

Володимир Зеленський

Раніше представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявляв, що перше засідання Верховної Ради України IX скликання відбудеться 3 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК не встиг офіційно оголосити результати позачергових виборів до Верховної Ради до 5 серпня, як того вимагає законодавство. У зазначену дату він визнав обраними сім народних депутатів України з останніх восьми.

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