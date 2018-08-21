100 днів голодування: що потрібно знати про справу Олега Сенцова

Український режисер Олег Сенцов вже протягом ста днів голодує в російській колонії. Головні факти про кримінальне переслідування Сенцова в РФ - в статті DW.У вівторок, 21 серпня, минає 100-й день голодування Олега Сенцова в російській колонії. Попри критичне погіршення стану здоров'я, він не відмовляється від своїх вимог, оголошених 14 травня 2018 року - звільнення українських політв'язнів, утримуваних Росією. DW нагадує про найважливіші факти з біографії Сенцова, його переслідування та засудження Росією, розпочате голодування та заклики звільнити режисера, які лунають з боку світової спільноти.

Чим займався Олег Сенцов до арешту

42-річний режисер Олег Сенцов родом із Сімферополя. Він зняв у 2011 році фільм "Гамер", який привернув до себе увагу і отримав кілька премій на міжнародних кінофестивалях. У картині за участю непрофесійних акторів розповідається історія професійного кіберспортсмена, звідси і її назва (у перекладі з англійської gamer - "гравець"). Успіх першого фільму допоміг привернути увагу до його нового проекту, фільму "Носоріг" про дітей 90-х років.

Але незабаром почалися протести на Майдані, які змусили Сенцова відкласти роботу над картиною. Він був одним з активістів "Автомайдану", а після того, як українські військові частини в Криму в лютому 2014 року були заблоковані російськими військовими, він допомагав українським військовослужбовцям - привозив їм їжу.

У яких злочинах звинуватили Сенцова?

Співробітники ФСБ РФ в травні 2014 за підозрою в тероризмі затримали Олега Сенцова разом з трьома іншими особами. За версією ФСБ, основною метою всіх чотирьох було вчинення диверсійно-терористичних актів в Сімферополі, Севастополі та Ялті. Сенцов, як стверджувало слідство, очолював диверсійну групу з семи осіб (ще четверо досі перебувають у розшуку), близьку до націоналістичного українського руху "Правий сектор".

Конкретно йшлося про два нічних підпали - дверей офісу "Єдиної Росії" і громадської організації "Російська громада Криму". Крім того, Сенцова звинуватили в підготовці і координації запланованих вибухів пам'ятника Леніну і меморіалу "Вічний вогонь".

У цій справі раніше також були затримані кримчани Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній. До моменту початку слідства у справі Сенцова і активіста Олександра Кольченка, заарештованого 16 травня, Афанасьєв і Чирній погодилися співпрацювати зі слідством, постали перед судом і вже отримали по сім років в'язниці.

На чому будувалось обвинувачення

Докази провини Олега Сенцова будуються на свідченнях проти режисера, які дали раніше засуджені Чирній і Афанасьєв. Останні були спіймані на місці злочину під час підпалу дверей. До арешту Сенцов був знайомий тільки з Афанасьєвим. Пізніше Афанасьєв відмовився від своїх свідчень.

Під час підпалів не було завдано великої матеріальної шкоди. Попри це, Чирній і Афанасьєв, які визнали свою провину, отримали по сім років колонії суворого режиму. При цьому вони уклали угоду зі слідством, а суди над ними пройшли в особливому порядку.

Вирок: 20 років колонії суворого режиму

25 серпня 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Кольченко отримав десять років в'язниці. Верховний суд РФ обидва вироки залишив в силі. На початку 2016 року Сенцова етапували до Якутії, а звідти - в колонію Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Вирок Сенцову викликав великий резонанс, у тому числі через запитання щодо пропорційності винесеного судом покарання. Підсудні заявляли про те, що піддавалися тортурам, проте суд ці заяви проігнорував. Сам Сенцов провини не визнав, заявивши, що його катували, вимагаючи дати свідчення на лідерів "Майдану".

"Майдан - це головний вчинок, який я зробив у своєму житті. Але це не означає, що я радикал, спалював "Беркут" або пив чиюсь кров. Ми прогнали нашого президента-злочинця. Коли ваша країна окупувала Крим, я повернувся туди і займався тією ж волонтерською роботою, що і на Майдані. Я спілкувався з сотнями людей. Ми думали, що робити далі, але ніколи я не закликав до жодних дій, які могли б призвести до жертв, не створював терористичних організацій, і тим більше не мав відношення до "Правого сектора", - заявив Сенцов на суді.

Чому Сенцов почав голодування?

14 травня Олег Сенцов, який відбуває покарання в Лабитнангі на Ямалі, оголосив про те, що починає безстрокове голодування. Його головна вимога, за його висловом, - звільнити з російських в'язниць всіх українських політв'язнів.

МЗС України вважає такими 64 особи. Незважаючи на те, що голодування є прямою загрозою життю і призвело до критичного погіршення стану його здоров'я, адвокат Сенцова Дмитро Дінзе в інтерв'ю "Афіша Daily" заявив: "Його мета - не накласти на себе руки або померти в катівнях, а перемогти. Тобто він хоче, щоб його умови почали виконуватися".

Хто просив владу Росії звільнити режисера

Арешт режисера, звинувачення на його адресу і судовий процес викликали широкий резонанс у світі, зокрема в кінематографічному середовищі. Із закликами забезпечити безпеку обвинувачених і звільнити їх до російської влади зверталися в різний час кінорежисери Педро Альмодовар, Вім Вендерс (Wim Wenders), Кшиштоф Зануссі, Кен Лоуч, Акі Каурісмякі, Фолькер Шлендорфф (Volker Schlöndorff) і Анджей Вайда. Неодноразово закликала звільнити Сенцова Європейська кіноакадемія.

Листи на захист Сенцова і з закликами про його звільнення на ім'я російського президента відправляли письменники Салман Рушді, Ієн Мак'юен, Джонатан Франзен і Герта Мюллер (Herta Müller). У кампанії на підтримку Сенцова брав участь також відомий голлівудський актор Джонні Депп. Крім того, за українського режисера заступались багато російських діячів мистецтва, в тому числі режисери Олександр Сокуров, Микита Михалков, Олексій Герман-молодший і Андрій Звягінцев, музикант Борис Гребенщиков та інші.

Як Росія не відпускала Сенцова в Україну

На адресу влади Росії неодноразово лунали заклики помилувати українського режисера. "Скажіть, будь ласка, що нам робити, якщо кінорежисер, а це доведено в суді, готувався до скоєння терористичних актів? Його відпустити тільки за те, що він режисер?" - так відповів на пряме запитання про долю Сенцова президент Росії Володимир Путін. Сам Сенцов просити про помилування не захотів.

Хоча Олег Сенцов має тільки український паспорт, переслідувався він як громадянин Росії. Тож 7 жовтня 2016 року міністерство юстиції Росії відмовило у видачі Сенцова Україні, стверджуючи, що відповідно до закону про так зване приєднання Криму до Росії Сенцов став громадянином РФ. Повторна відмова на прохання про видачу Сенцова і Кольченка була в лютому 2017 року.