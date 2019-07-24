"10 років засівав гречкою!" Весільний фотограф зі "Слуги народу" дав перше інтерв'ю

Новообраний народний депутат від партії "Слуга народу", весільний фотограф із Запоріжжя Сергій Штепа має намір працювати в Вверховной Раді в комітеті транспорту або культури.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому", зазначивши, що його освіта дозволить займатися законопроектами (Штепа закінчив Запорізький Національний університет за фахом видавнича справа та редагування – Ред.).

"Мої законопроекти були пов'язані з розмитненням автомобілів, а також з відповідальністю органів влади за технічний стан доріг. Це дуже близька для мене тема, я сам водій. Кожен день багато їжджу і бачу ті проблеми, з якими стикаються звичайні люди", – розповів він , відповівши, які проекти законів подавав при подачі заявки в "Слугу народу".

Також він заперечив, що як фотограф заробляв 1300 гривень на годину, що набагато менше зарплати нардепа.

"Ми йдемо в парламент не для того, щоб заробляти гроші, а для того, щоб дійсно зробити щось для країни, хоча може це і звучить якось пафосно ... Крім того, люди думають, що фотограф прийшов, за годину все зняв і отримав свої гроші. Але те, що фотограф знімає годину, він обробляє ще п'ять. Тобто і зарплата, яку нам приписують вона не реальна, вона значно менше", – пояснив він.

При цьому він не заперечував, що я продовжить фотографувати навіть після того, як стане депутатом, але вже як хобі.

Сергій Штепа Facebook

Штепа зазначив, що йому вдалося здолати на окрузі багаторічного нардепа, директора "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва завдяки "запиту суспільства на оновлення влади".

"Я абсолютно нова персона, ніколи не був у політиці. У мене чиста репутація, я не мав ніякого зв'язку з корупційними схемами і старою системою влади. Напевно, саме тому люди мене підтримали", – вважає він.

При цьому Штепа заперечує, що тільки бренд "Слуги народу" дозволив пройти йому в Раду.

"Звичайно, бренд додав трохи впізнаваності. Думаю, 50% – це я і 50% – це бренд. Без бренду, звичайно, я б не виграв. Але і той факт, що якщо поставити будь-якого під цим брендом і ця людина виграє, це теж неправда. Важливо поєднання професійного людини і бренду", – повідомив він.

Сергій Штепа Facebook

Також Штепа підкреслив, що як народний депутат не буде займатися проблемами виборців на місцевому рівні, такими як лагодження труб або ремонт доріг.

"Я не говорив їм (виборцям – Ред), що я буду займатися проблемами внутрішніх комунікацій будинку. Я не говорив, що я засиплю цю яму розриту або щось подібне. Навпаки, я всім виборцям розповідав, що деякі проблеми не входять в компетенцію народного депутата", – розповідав він.

Ще новоспечений нардеп підтримує рішення Ради скасувати вибори по мажоритарних округах.

"Тому що не можна робити так, щоб політик 10 років засіваа гречкою, і постійно вигравав у тих людей, які дійсно щось хочуть зробити, але просто не мають великих грошей", – пояснив він.

Сергій Штепа Facebook

На його думку, Рада нового скликання має ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності. Штепа додав, що фракція "Слуги народу" вже збереться в серпні, але точної дати поки не знає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі на окрузі №77 на виборах в Верховну Раду переміг представник партії "Слуга народу" Сергій Штепа.

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