10 країн - членів ООН зажадали від Росії вивести війська з Молдови

10 країн-членів ООН підтримали резолюцію Молдови про повне виведення російських військ з території Придністров'я.

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Тудор Ульяновський розповів на брифінгу в Кишиневі, що 22 червня Генеральна Асамблея ООН обговорить документ, передає "Укрінформ".

"Секретаріат ООН зареєстрував проект резолюції під назвою "Висновок обмеженої групи російських військ з території республіки Молдова". Вже 10 країн - членів ООН підписалися під резолюцією як співавтори, і ми очікуємо, що інші члени ООН підтримають нашу ініціативу", - підкреслив він.

За словами Ульяновського, виведення російських військ з Придністров'я може стати важливим кроком по врегулюванню конфлікту. Він нагадав, що там дислокується близько 1400 військових РФ.

Крім того, документ не стосується російських миротворців в зоні безпеки на Дністрі, де розташовано близько 400 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня прем'єр-міністр країни Павло Філіп заявив, що РФзалишається єдиною країною, яка порушує конституційний нейтралітет Молдови через перебування російських військ на території Придністров'я.

Пізніше він зазначив, що країна має намір почати переговори з українською владою про виведення військ Росії.

У свою чергу, 11 червня, міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що Молдові допоможуть у відновленні територіальної цілісності.