Заступник голови АМПУ Кошин може бути причетний до усунення керівника порту в Одесі: ЗМІ розкрили 'схему'

Колишній працівник Служби безпеки України, заступник глави Адміністрації морських портів України Олексій Кошин може бути причетний до усунення Олексія Мясковського з посади керівника Одеського морського торгового порту.

За інформацією Telegram-каналів, Мясковського усунули нібито для того, щоб певні буксирні компанії, які близькі до керівництва Мінінфраструктури та профільного парламентського комітету, змогли реалізовувати схеми, за якими вони брали державні буксири в оренду за мінімальні кошти.

Кошин, як стверджують автори каналів, розподіляє по великим державним портам своїх наближених людей, які ведуть "переговори" з керівниками підприємств і вимагають від них прийняття вигідних їм рішень. У разі відмови співпрацювати, керівники усуваються, що і сталося з керівником порту Південний.

Як доказ інсайдери журналістів призводять конкретний приклад: лише через день після відсторонення Олексія Мясковського, три найякісніших і ходових буксира Одеського порту – Патріот, Новатор і Ударник – в терміновому порядку, без тендера і навіть мінімальної спроби дотримати законні процедури – оформилися для передачі в оренду компаніям, афільованим з буксирною "прокладкою" Нік-флот.

За даними "Думськоїі",держбуксири віддали за вельми невеликі гроші, які не дозволять оплатити навіть технічні регламентні роботи. Вночі з 21 на 22 січня "Ударник", "Новатор" і "Патріот" вирушили до миколаївського порту і вже приступили до роботи.

У той же самий час, за словами самого Мясковського, під час його керівництва портом йому надійшло щонайменше 5 пропозицій на оренду цих та інших буксирів від різних приватних буксирних компаній за цінами від 60 до 70 тисяч гривень на добу.

"У другій половині року порт отримав заявки від п'яти компаній з пропозиціями працювати за нормальними договорами, за нормальними тарифами. Отримавши ці пропозиції, я звернувся з ними до міністра з ініціативою проводити на буксири відкритий конкурс через систему Prozorro. Тому що у нас є попит на буксири, і бізнес готовий до тарифів, які розрахували наші економісти. Там враховані всі витрати буксира, наша рентабельність. Без палива і ПДВ йшлося про 30-40 тисяч гривень на добу, а бізнес пропонував нам платити в 1,5-2 рази більше", – стверджує Мясковский.

На його думку, саме його бажання працювати через публічну систему закупівель Prozorro і стала неформальною причиною його відсторонення. Мясковский показав журналістам документи – службову записку, що стала причиною його тимчасового усунення від роботи. У службовій записці зазначено, що Мясковський виклав в систему Prozorro оголошення про передачу 6 буксирів Одеського порту в бербоут-чертер по так званій процедурі вивчення попиту. Цей механізм з'ясування ринкової зацікавленості в послугах / майні підприємства є більш ніж розхожим і прописаним в документах Міністерства інфраструктури – наказ №244 п.3.1. І тим не менше, саме цей факт – виконання наказу Міністерства інфраструктури - вказано причиною необхідного тимчасового відсторонення Мясковського від роботи.