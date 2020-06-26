СБУ запобігла теракту в Одесі: неонацисти збиралися спалити мечеть

Оперативники Служби безпеки України запобігли терористичному акту в Одесі.

Як повідомляється на офіційному сайті СБУ, неонацистська організація збиралася підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Двоє неонацистів планували вчинити теракт із метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу. До координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ", – ідеться в повідомленні.

У результаті проведеної спецоперації в ніч із 25 на 26 червня співробітники СБУ затримали в центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю. СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ.

Під час проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування теракту.

Наразі фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники СБУ викрили в Києві і Харкові радикальний центр неонацистів, які підтримували й розповсюджували ідеологію австралійського терориста Брентона Тарранта.