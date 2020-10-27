В Одесі члени ДВК підписувалися на документах за своїх колег: заступнику голови і секретарю "світить" до 10 років

В Одесі заступника голови та секретаря однієї з дільничних виборчих комісій запідозрили в підробці документів.

Про це повідомляється на сайті регіонального управління Нацполіції. Так, копи, що супроводжували членів ДВК для здачі виборчої документації, помітили, як підозрювані просто на підвіконні в коридорі ставили підписи за відсутніх членів комісії на протоколах про підрахунок голосів.

Це грубо порушує процедуру оформлення та здачі виборчої документації, зазначили в пресслужбі правоохоронців.

Слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події, вилучила сфальсифіковані протоколи, а членів комісії повернула в ДВК для усунення недоліків у роботі.

Розпочато провадження за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої урни, списку виборців або учасників референдуму) КК.

У межах досудового розслідування призначено низку експертиз, зокрема почеркознавчу.

Фігурантам розслідування загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном на п'ять років.

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