У "Слузі" назвали кандидата на пост глави Одеської ОДА: спливли скандальні факти

Кабінет міністрів може розглянути кандидатуру Сергія Гриневецького на пост глави Одеської області.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"Сьогодні (11 листопада. – Ред.) на Кабмін зайшла на формальне погодження з ОП кандидатура на губернатора Одеської області – Сергія Гриневецького. Гриневецький близький до одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який також стоїть за тютюновою монополією "Тедіс", – написав політик.

Водночас інший нардеп від СН Олексій Леонов у Facebook написав, що Гриневецький люстрований та відповідно до Закону "Про очищення влади" не може обіймати посаду губернатора.

"До того ж він представляє ту політичну силу, яка протягом останніх 5 років грабує й нищить Одесу. Мені не зрозуміло, як взагалі можуть розглядати його кандидатуру. Сподіваюся, що це – просто фейк", – додав він.

Згідно з відкритими даними, Гриневецький за часів СРСР очолював Роздільнянський райком Комуністичної партії. У 1998-1999 рік – народний депутат від фракції НДП. З 1998-2005 глава Одеської ОДА, в 2005 також був головою Одеської обласної ради.

У 2007 році знову став народним депутатом від партії Блок Литвина. На місцевих виборах 2020 року підтримував чинного мера Одеси Геннадія Труханова та пройшов від партії "Довіряй Справам" до Одеської обласної ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі призначили дату другого туру виборів мера, де за пост глави міста поборються Геннадій Труханов і Микола Скорик.