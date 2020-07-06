Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

У місті Южному Одеської області, затопило стадіон, який урочисто відкрив президент Володимир Зеленський, перебуваючи в області з робочим візитом.

Користувач Андрій Даниленко в Facebook опублікував відповідні фото. Тепер, за його словами, стадіон схожий на басейн.

"Місто Южне, Одеська область. Бубочка прочвякав промову і поїхав. Пішов дощ. На фото – стадіон після дощу. Тепер це басейн. Висновок: все, до чого не доторкнеться Зе – все перетворюється в г*вно (економіка, армія, міжнародна політика, закони, суди). Килими з імітацією трави роздулися і "попливли", – написав він.

Як повідомляє "Наше Місто", в ході офіційного візиту в Одеську область Зеленський урочисто відкрив реконструйований стадіон школи №1 в місті Южному. До приїзду глави держави прилеглу територію закрили штучним газоном, а місце виступу огородили щитами з рекламою "Великого будівництва".

"Прибувши на місце, президент похвалив себе, свою команду і "Велику будівництво", зазначивши яким хорошим вийшов стадіон. Втім, перший же дощ, який пішов, акурат після від'їзду Зеленського затопив новенький стадіон", – пише видання.

Andriy Danylenko / Facebook

nashemisto.dp.ua

Початок заходу було заявлено на 11:30, але гарант запізнився. Зустрічали його не тільки журналісти і діти, яких запустили на стадіон перед приїздом Зеленського, а й учасники мітингу.

nashemisto.dp.ua

"Не обійшлося на "ретельно" підготовленому заході і без інцидентів. Ще до приїзду Зеленського на стадіон, встановлені рекламні розтяжки, що розповідають про великі досягнення проекту "Велике будівництво", впали. Щити натягнули вручну, а після – весь час перебування глави держави на стадіоні, їх підтримували спеціально найняті "атланти", – відзначили журналісти.

Andriy Danylenko / Facebook

Andriy Danylenko / Facebook