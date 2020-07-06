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Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

Гліб Іванов
Одеса
2,2 т.
Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

У місті Южному Одеської області, затопило стадіон, який урочисто відкрив президент Володимир Зеленський, перебуваючи в області з робочим візитом.

Користувач Андрій Даниленко в Facebook опублікував відповідні фото. Тепер, за його словами, стадіон схожий на басейн.

"Місто Южне, Одеська область. Бубочка прочвякав промову і поїхав. Пішов дощ. На фото – стадіон після дощу. Тепер це басейн. Висновок: все, до чого не доторкнеться Зе – все перетворюється в г*вно (економіка, армія, міжнародна політика, закони, суди). Килими з імітацією трави роздулися і "попливли", – написав він.

Як повідомляє "Наше Місто", в ході офіційного візиту в Одеську область Зеленський урочисто відкрив реконструйований стадіон школи №1 в місті Южному. До приїзду глави держави прилеглу територію закрили штучним газоном, а місце виступу огородили щитами з рекламою "Великого будівництва".

"Прибувши на місце, президент похвалив себе, свою команду і "Велику будівництво", зазначивши яким хорошим вийшов стадіон. Втім, перший же дощ, який пішов, акурат після від'їзду Зеленського затопив новенький стадіон", – пише видання.

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото Andriy Danylenko / Facebook

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото nashemisto.dp.ua

Початок заходу було заявлено на 11:30, але гарант запізнився. Зустрічали його не тільки журналісти і діти, яких запустили на стадіон перед приїздом Зеленського, а й учасники мітингу.

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото nashemisto.dp.ua

"Не обійшлося на "ретельно" підготовленому заході і без інцидентів. Ще до приїзду Зеленського на стадіон, встановлені рекламні розтяжки, що розповідають про великі досягнення проекту "Велике будівництво", впали. Щити натягнули вручну, а після – весь час перебування глави держави на стадіоні, їх підтримували спеціально найняті "атланти", – відзначили журналісти.

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото Andriy Danylenko / Facebook

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото Andriy Danylenko / Facebook

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото nashemisto.dp.ua

УкраїнаОдесаВолодимир Зеленський
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