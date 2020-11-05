Одеські буксирні схеми відродили в порту "Південний" під міжнародним брендом

У найбільшому порту України "Південному" відроджують схему оренди державних буксирів приватною компанією за заниженою вартістю. Збиток для двох держпідприємств, які працюють у порту, може скласти понад $20 млн на рік.

Приватна буксирна компанія P&O Maritime Україна, що здійснює буксирні проводки практично 80% судів, які заходять у порт "Південний" наразі має лише один власний буксир в акваторії порту. Відсутні потужності приватники компенсують, орендуючи буксири у двох державних підприємств "Морський торговельний порт "Південний" і "Укртранснафта".

Оренда здійснюється на погодинній основі на свідомо невигідних для держпідприємств умовах. P&O Maritime Україна по суті виступає посередником або компанією прокладкою – між судновласником і держпідприємствами. Водночас отримує від агента судновласника за буксирне забезпечення судна класу панамакс близько $30 тис, а за використання державних буксирів платить ДП МТП "Південний" і "Укртранснафті" не більше $5 тис. фактично позбавляючи держпідприємства $25 тис на кожному суднозаході. Ба більше, якщо мова йде про більші судна класу кейпсайз, які активно обробляються в порту "Південний", то вартість буксирного супроводження збільшується в 2-3 рази.

На регулярній основі замовлення для приватників активно обслуговують державні буксири "Євген Яковцев", "Володимир Іванов", "Львів" і "Укртранснафта". Про це свідчать дані відкритої системи MarineTraffic. За орієнтовними розрахунками погодинна оренда держбуксирів протягом року може позбавити держпідприємства більш ніж $20 млн.

Примітно, що P&O Maritime Україна активно позиціонує себе як дочірнє підприємство міжнародної компанії P&O Maritime входить в структуру DP World з Об'єднаних Арабських Еміратів. Поява компанії на буксирному ринку України в 2018 році супроводжувалося масштабною піар-кампанією про зарубіжні інвестиції в буксирний флот. Однак зараз вона намагається заробляти прибуток для своїх власників за рахунок держпідприємств.

До недавнього часу аналогічна буксирна схема діяла в Одеському порту і була ліквідована лише цього року. Тоді своїх посад позбулися директор ДП "Одеський морський торговельний порт" та начальник Одеської філії АМПУ.