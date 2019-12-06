З'явилося відео, зняте усередині одеського коледжу в момент пожежі

У мережі з'явилося відео, ймовірно зняте очевидцем всередині одного з навчальних кабінетів згорілого одеського коледжу в момент пожежі.
Студент, який знімав те, що відбувається, залишився живий. Відповідне відео розміщено в Telegram-каналі "Оdessa_hello" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Пожежа в одеському коледжі
Думська
На відео можна побачити повністю задимлений клас, і студентів, які залишають його, причому роблять це не поспішаючи.
У мережі здивувалися такому спокою студентів:
"Це бл*ть прикол якийсь! Бачать дим і сидять в аудиторії! Ще хихикання чутно. По ходу діти в 17 років зовсім не дружать з мізками, якщо сиділи в аудиторіях. На*єра у нас стільки уроків ОБЖ?", - дивувалися користувачі мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня.
Першою жертвою пожежі виявилася 17-річна студентка Ксюша Бабенко.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга
Вдень 5 грудня з-під завалів дістали ще одне тіло. Загибла Анна Бортюк працювала в коледжі викладачем математики та інформатики.
Крім того, ввечері 5 грудня з'явилася одна зі зниклих безвісти. Це жінка 1981 р.н. по імені Руслана.
Місцезнаходження ще 11 осіб невідоме.
Пожежа, яка вранці 4 грудня спалахнула в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за офіційними даними забрала життя чотирьох людей.
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