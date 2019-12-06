З'явилося відео, зняте усередині одеського коледжу в момент пожежі

У мережі з'явилося відео, ймовірно зняте очевидцем всередині одного з навчальних кабінетів згорілого одеського коледжу в момент пожежі.

Студент, який знімав те, що відбувається, залишився живий. Відповідне відео розміщено в Telegram-каналі "Оdessa_hello" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Пожежа в одеському коледжі Думська

На відео можна побачити повністю задимлений клас, і студентів, які залишають його, причому роблять це не поспішаючи.

У мережі здивувалися такому спокою студентів:

"Це бл*ть прикол якийсь! Бачать дим і сидять в аудиторії! Ще хихикання чутно. По ходу діти в 17 років зовсім не дружать з мізками, якщо сиділи в аудиторіях. На*єра у нас стільки уроків ОБЖ?", - дивувалися користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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