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3 січня • оновлено в 18:23
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У центі Одеси в новорічну ніч підрізали дівчину: кривава бійка потрапила на відео

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У мережі з'явилося відео бійки з різаниною в Одесі, яка сталася в новорічну ніч на вулиці Дерибасівській.

Між двома групами людей зав'язався конфлікт, почалася бійка. Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Кілька молодих людей накинулися на одного, який, за словами очевидців, поводився неадекватно. У бійку втрутилася його дівчина. В цей час він розмахував ножем і поранив свою подругу в ногу. Дівчину доставили в лікарню. Відкрито кримінальне провадження.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Ужгороді відбулася різанина у військовій частині. 31-річний військовослужбовець з ножем напав на 52-річного товариша по службі.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
видео новини Одеси
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