У центі Одеси в новорічну ніч підрізали дівчину: кривава бійка потрапила на відео

У мережі з'явилося відео бійки з різаниною в Одесі, яка сталася в новорічну ніч на вулиці Дерибасівській.

Між двома групами людей зав'язався конфлікт, почалася бійка. Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кілька молодих людей накинулися на одного, який, за словами очевидців, поводився неадекватно. У бійку втрутилася його дівчина. В цей час він розмахував ножем і поранив свою подругу в ногу. Дівчину доставили в лікарню. Відкрито кримінальне провадження.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Ужгороді відбулася різанина у військовій частині. 31-річний військовослужбовець з ножем напав на 52-річного товариша по службі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал