З'явилося нове відео з місця масштабної смертельної аварії на Одещині

З'явилося нове відео з місця масштабної ДТП під Одесою, що трапилася вранці 27 січня неподалік від села Дачне.

Всього в цій аварії зіштовхнулися 11 транспортних засобів: легкові автомобілі, вантажівки та автобус "Автолюкс" сполученням Одеса-Київ. Про це повідомили у пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті ДТП загинув водій автобуса. Його пасажирка і водій легкового автомобіля Skoda доправлені в лікарню. Причиною аварії став густий туман і слизька дорога.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою неподалік від місця масштабної ДТП з рейсовим автобусом "Автолюкс" 27 січня трапилася ще одна смертельна аварія.

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