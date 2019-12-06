В Одесі тривають роботи з розбору завалів у будинку згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Станом на 13.00 6 грудня проведене розбирання конструкцій верхньої частини будівлі, тривають роботи на другому поверсі і біля арки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото роботи рятувальників, доскрольте сторінку до кінця).

Пошуково-рятувальна операція ускладнюється тим, що в завалах зберігаються осередки тління. З будівлі вже вивезені 310 куб. м будівельних конструкцій. До робіт залучені 230 людей і 37 одиниць техніки.

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі www.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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