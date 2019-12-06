В Одесі тривають роботи з розбору завалів у будинку згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Станом на 13.00 6 грудня проведене розбирання конструкцій верхньої частини будівлі, тривають роботи на другому поверсі і біля арки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото роботи рятувальників, доскрольте сторінку до кінця).
Пошуково-рятувальна операція ускладнюється тим, що в завалах зберігаються осередки тління. З будівлі вже вивезені 310 куб. м будівельних конструкцій. До робіт залучені 230 людей і 37 одиниць техніки.
З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі
www.dsns.gov.ua
З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі
www.dsns.gov.ua
З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі
www.dsns.gov.ua
З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі
www.dsns.gov.ua
З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі
www.dsns.gov.ua
З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі
www.dsns.gov.ua
З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі
www.dsns.gov.ua
З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі
www.dsns.gov.ua
З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі
www.dsns.gov.ua
З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі
www.dsns.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь дістався майже на всі поверхи. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і призвело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що у міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
Офіційно підтверджено смерть двох людей: студентки Ксенії Бабенко і викладачки Анни Бортюк.
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