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6 грудня • оновлено в 15:24
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З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

1.7т
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В Одесі тривають роботи з розбору завалів у будинку згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Станом на 13.00 6 грудня проведене розбирання конструкцій верхньої частини будівлі, тривають роботи на другому поверсі і біля арки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото роботи рятувальників, доскрольте сторінку до кінця).

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Пошуково-рятувальна операція ускладнюється тим, що в завалах зберігаються осередки тління. З будівлі вже вивезені 310 куб. м будівельних конструкцій. До робіт залучені 230 людей і 37 одиниць техніки.

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

www.dsns.gov.ua

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

З'явилися свіжі фото роботи рятувальників на місці вогненної трагедії в Одесі

www.dsns.gov.ua

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Комментарии на сайте не модерированы
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"... в здании не было отопления ..." Вот он, дивный yгpaиньзькe миp... Лучше бы Одессу "забpaли", как поют веселые "Вopoвaйки" - тогда были бы живы дети, учились бы в теплом здании и каждый на родном языке, не было бы этой страшной трагедии.
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