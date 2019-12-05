З'явилися свіжі дані про постраждалих у одеській пожежі

Всі 29 постраждалих внаслідок масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки та права, які госпіталізовані в міські лікарні, пережили ніч на 5 грудня без погіршень.
Водночас, як і раніше, залишається невідомою доля понад десятка людей, які могли перебувати в будівлі під час пожежі. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.
Пожежа в одеському коледжі
"У стаціонарах всі хворі стабільні, без погіршення. Увечері 4 грудня ще одна дівчинка 15 років поступила в дитячу обласну лікарню. Всього в стаціонарах 29 осіб", – йдеться в повідомленні мерії Одеси.
Також, за даними медиків, один із потерпілих, співробітник ДСНС, перебуває в комі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25, вранці 4 грудня. Внаслідок НП загинула одна студентка, поранено – 29 осіб, місцеперебування ще 13 – встановлюється.
У мережі з'явилося моторошне відео, на якому люди падали з вікон на пожежних.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що й зумовило проблеми з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Жертвою страшної пожежі виявилася 17-річна студентка, яку вже впізнали батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
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