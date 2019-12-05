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5 грудня • оновлено в 11:33
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З'явилися свіжі дані про постраждалих у одеській пожежі

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Всі 29 постраждалих внаслідок масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки та права, які госпіталізовані в міські лікарні, пережили ніч на 5 грудня без погіршень.

Водночас, як і раніше, залишається невідомою доля понад десятка людей, які могли перебувати в будівлі під час пожежі. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

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Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

"У стаціонарах всі хворі стабільні, без погіршення. Увечері 4 грудня ще одна дівчинка 15 років поступила в дитячу обласну лікарню. Всього в стаціонарах 29 осіб", – йдеться в повідомленні мерії Одеси.

Також, за даними медиків, один із потерпілих, співробітник ДСНС, перебуває в комі.

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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