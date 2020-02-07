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8 лютого • оновлено в 07:58
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З'явилися пікантні подробиці про пакет грошей у туалеті "нової мерії" в Одесі

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В Одеській міськраді оперативно виправдалися щодо "грошового" пакета, знайденого в туалеті будівлі "нової мерії".

Відповідальність за історію, в якій співробітниця комунального закладу "Одесреклама" виявилася власницею пакета з 28500 гривень, знайденого в службовому туалеті муніципалітету, в мерії поклали особисто на неї. Про це Dumskaya повідомила на своєму Telegram-каналі.

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"У міськраді кажуть, що втратила гроші комунальниця – переселенка з Луганської області. Пару років тому, коли вона жила на орендованій квартирі з дитиною, її обікрали. Відтоді жінка всі гроші носить з собою", – приводить видання коментар мєрії Одеси.

Відзначимо, що пакет із грошима, який його власник носить при собі, вельми складно знайти в службовому туалеті сторонній особі. А якщо таке все ж сталося і пакет виявився в руках поліції, досить непросто знову стати його легальним власником без зайвого шуму.

З'явилися пікантні подробиці про пакет грошей у туалеті "нової мерії" в Одесі (ілюстрація)

З'явилися пікантні подробиці про пакет грошей у туалеті "нової мерії" в Одесі (ілюстрація)

krapka.club

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі знайшли пакет із великою сумою грошей. Вони були заховані в службовому туалеті в будівлі "нової мерії" на вулиці Косівській. 28500 гривень в національній валюті знайшов працівник муніципалітету, який викликав поліцію. Вже в присутності правоохоронців з'явилася господиня пакета, якій поліцейські віддали гроші і поїхали.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мля ну что за сказки??прячет деньги бо обокрали когда то?не смешите))))))люди в таких случаях деньги держусь в банках или банковском сейфе))))))кого вы хотите обмануть?ну какой адекватный человек будет прятать деньги в общем туалете???)))
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