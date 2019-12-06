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6 грудня • оновлено в 15:20
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З'явилися нові дані про зниклу після пожежі в Одесі студентку

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В Одесі знайшли 18-річну дівчину, яка значилася серед зниклих безвісти після пожежі в коледжі. З нею все гаразд.

Як повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, відсутність зв'язку з дівчиною не пов'язана з трагічними подіями на вулиці Троїцькій, 25.

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"Дівчина – дійсно колишня студентка Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Однак на даний момент в цьому закладі вона не навчається, а в момент пожежі знаходилася в іншому місці. На зв'язок з рідними не виходила через відсутність телефону", – відзначається в повідомленні.

З'явилися нові дані про зниклу після пожежі в Одесі студентку

З'явилися нові дані про зниклу після пожежі в Одесі студентку

Нагадаємо, заяву про зникнення 18-річної одеситки подали родичі, які втратили з нею зв'язок 30 листопада.

Таким чином, кількість зниклих знову скоротилася до 13 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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