В Одесі знайшли 18-річну дівчину, яка значилася серед зниклих безвісти після пожежі в коледжі. З нею все гаразд.
Як повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, відсутність зв'язку з дівчиною не пов'язана з трагічними подіями на вулиці Троїцькій, 25.
"Дівчина – дійсно колишня студентка Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Однак на даний момент в цьому закладі вона не навчається, а в момент пожежі знаходилася в іншому місці. На зв'язок з рідними не виходила через відсутність телефону", – відзначається в повідомленні.
З'явилися нові дані про зниклу після пожежі в Одесі студентку
Нагадаємо, заяву про зникнення 18-річної одеситки подали родичі, які втратили з нею зв'язок 30 листопада.
Таким чином, кількість зниклих знову скоротилася до 13 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. Загибла Анна Бортюк працювала в коледжі викладачем математики та інформатики.
Крім того, ввечері 5 грудня з'явилася одна зі зниклих без вести. Це жінка 1981 р.н. по імені Руслана.
Місцезнаходження ще 13 осіб невідома.
Пожежа, який вранці 4 грудня спалахнув в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за офіційними даними забрав життя двох людей.
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