З'явилися дані про стан жертв п'яного копа в Одесі

Одесити, яких в водохресний вечір 19 січня збив п'яний поліцейський, знаходяться у важкому стані. Щодо життя чоловіка лікарі прогнозів не роблять.

Про це вранці 20 січня повідомив журналістам головний лікар МКЛ №11 Микола Турчин, пише Odessa.online.

Так, потерпілий чоловік знаходиться в реанімації з травмою голови, забоєм легкого і грудної клітини. У нього переламані 8 ребер. Стан його дружини трохи краще – вона проходить лікування в нейрохірургічному відділенні.

"Обидва пацієнти отримали травми голови та в подальшому потребують спостереження у лікаря нейрохірурга. У чоловіка перелом восьми ребер з забоєм легкого, що може привести до посттравматичної пневмонії. Пацієнти забезпечені необхідною кількістю медикаментів", – підкреслив Турчин.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 19 січня в Одесі п'яний поліцейський, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум і скоїв наїзд на чоловіка і жінку на очах у їх дитини. В результаті чоловіка 1970 р.н. і жінку 1972 р.н. госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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