Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині: адвокат відмовився захищати підозрюваного

Адвокат підозрюваного в жорстокому вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко відмовився захищати його.
Про це батько вбитої дівчинки розповів главі Іванівської селищної ради в Одеській області Віктору Лобачу. У зв'язку з цим засідання з розгляду справи перенесли, написав той на своїй сторінці в Facebook.
Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині
Facebook/Віктор Лобач
"Від підозрюваного відмовився захисник, а новому потрібен час на вивчення матеріалів справи. А якщо 24 лютого і цей відмовиться? Бажаю моральних сил і терпіння батькам і всім рідним Даші. Громадськість Іванівщини все ж сподівається, що справедливий вирок буде винесено найближчим часом", – зазначив Лобач.
Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині
Facebook/Віктор Лобач
Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині
Facebook/Віктор Лобач
Як раніше писав OBOZREVATEL :
13 червня 2019 року в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Вона відправилася в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.
Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була убита і скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. У цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.
Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їх син, і навіть пройшли детектор брехні. Однак, їм влаштували цькування в рідному селі.
Пізніше Тарасов повідомив, що не винен, а зізнався у вбивстві дівчинки під тортурами поліцейських.
У січні 2020 року в адміністрації СІЗО повідомили, що Тарасову загрожує небезпека з боку інших ув'язнених.
У рідному селі Іванівка вбитій дівчинці поставили пам'ятник у вигляді янгола.
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