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7 лютого • оновлено в 07:28
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Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині: адвокат відмовився захищати підозрюваного

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Адвокат підозрюваного в жорстокому вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко відмовився захищати його.

Про це батько вбитої дівчинки розповів главі Іванівської селищної ради в Одеській області Віктору Лобачу. У зв'язку з цим засідання з розгляду справи перенесли, написав той на своїй сторінці в Facebook.

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Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині

Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині

Facebook/Віктор Лобач

"Від підозрюваного відмовився захисник, а новому потрібен час на вивчення матеріалів справи. А якщо 24 лютого і цей відмовиться? Бажаю моральних сил і терпіння батькам і всім рідним Даші. Громадськість Іванівщини все ж сподівається, що справедливий вирок буде винесено найближчим часом", – зазначив Лобач.

Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині

Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині

Facebook/Віктор Лобач

Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині

Звіряче вбивство Даші Лук'яненко на Одещині

Facebook/Віктор Лобач

Як раніше писав OBOZREVATEL :

  • 13 червня 2019 року в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Вона відправилася в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

  • Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була убита і скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. У цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.

  • Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їх син, і навіть пройшли детектор брехні. Однак, їм влаштували цькування в рідному селі.

  • Пізніше Тарасов повідомив, що не винен, а зізнався у вбивстві дівчинки під тортурами поліцейських.

  • У січні 2020 року в адміністрації СІЗО повідомили, що Тарасову загрожує небезпека з боку інших ув'язнених.

  • У рідному селі Іванівка вбитій дівчинці поставили пам'ятник у вигляді янгола.

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Тег
вбивство
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