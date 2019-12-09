Зупиніться і подумайте: під Одесою встановили пам'ятник жорстоко вбитої Даші Лук'яненко. Фото

У райцентрі Іванівка на Одещині з'явився пам'ятник в пам'ять про вбиту влітку 2019 року 11-річну Дашу Лук'яненко.

Пам'ятник виконаний у вигляді скульптури дівчинки-ангела з кошиком квітів в руках. Про це повідомив глава Івановської райдержадміністрації Віктор Лобач на своїй сторінці в Facebook.

Пам'ятник Даші Лук'яненко Facebook Віктора Лобача

"Зупинимося і подумаємо, щоб ніколи такої трагедії більше не відбулося ні в Іванівці, ні в Одесі, ні в якому іншому селі, селищі або місті України", – прокоментував встановлення пам'ятника Лобач.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

13 червня в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Вона з ринку вирушила в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була убита і скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. У цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їх син, і навіть пройшли детектор брехні.

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