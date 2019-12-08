Витягли ще два тіла: число жертв пожежі в Одеському коледжі офіційно сягло 10 осіб

Число жертв в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу офіційно досягло 10 осіб.
Як повідомила пресслужба ГСЧС, в неділю о 8:30 при розборі завалів було виявлено тіла ще двох людей.
Зросла кількість жертв страшної пожежі в Одесі
При цьому президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня в Українї днем національного трауру за загиблими в Одеському коледжі.
Напередодні стало відомо ім'я ще однієї жертви –– 16-річний Кирило Трофимчук, тіло якого впізнали в Одесі. Мама загиблого повідомила про впізнання підлітка, хоча офіційних даних поки не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. Анна Бортюк працювала в коледжі викладачем математики та інформатики.
Крім того, ввечері 5 грудня з'явилася одна зі зниклих без вести. Це жінка 1981 р.н. по імені Руслана.
6 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло
Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдено ще два тіла.
Пожежа, яка вранці 4 грудня спалахнула в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за офіційними даними забрала життя десятьох осіб.
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