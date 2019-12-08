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8 грудня • оновлено в 11:25
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Витягли ще два тіла: число жертв пожежі в Одеському коледжі офіційно сягло 10 осіб

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Число жертв в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу офіційно досягло 10 осіб.

Як повідомила пресслужба ГСЧС, в неділю о 8:30 при розборі завалів було виявлено тіла ще двох людей.

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При цьому президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня в Українї днем національного трауру за загиблими в Одеському коледжі.

Напередодні стало відомо ім'я ще однієї жертви –– 16-річний Кирило Трофимчук, тіло якого впізнали в Одесі. Мама загиблого повідомила про впізнання підлітка, хоча офіційних даних поки не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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