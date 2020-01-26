В Одесі копів-"перевертнів" спіймали на серйозному шахрайстві: деталі гучного затримання

Слідчі Державного бюро розслідувань 25 січня затримали двох поліцейських з Одеси за шахрайство і зловживання службовим становищем.

Правоохоронці допомогли іноземному злочинцю, якого розшукував Інтерпол, нахабно відібрати у двох українських підприємців 19 тисяч 700 євро,повідомляє пресслужба ДБР (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Детективи ДБР затримали поліцейських-перевертнів з Одеси Державне бюро розслідувань

Один з підозрюваних є заступником командира одного з взводів ГУНП в Одеській області, другий – начальником ізолятора тимчасового тримання одного з відділів поліції в Одесі.

Попередньо встановлено, що двоє одеських бізнесменів вирішили купити у іноземця за 19 тисяч 700 євро сільськогосподарське обладнання з доставкою на територію України з Польщі. Підозрювані правоохоронці знали про цю операцію і були в змові з іноземцем.

Під час зустрічі з покупцями, під час якої відбулася передача коштів, поліцейські інсценували затримання іноземця-продавця. Вони закували його в наручники і відвезли разом з нібито вилученими грошима, які він уже поклав в свою сумку. Таким витонченим чином троє спільників вкрали у підприємців 19 тисяч 700 євро і поділили їх між собою.

Пізніше, вже в ході розслідування, з'ясувалося, що іноземець перебував в міжнародному розшуку Інтерполу за аналогічні злочини на території Польщі. В ході обшуків співробітники ДБР вилучили у нього кілька іноземних паспортів на різні імена, але з його фотографіями. Крім того він зберігав у себе боєприпаси, наркотики і чималу суму грошей.

Детективи ДБР затримали поліцейських-перевертнів з Одеси Державне бюро розслідувань

Детективи ДБР затримали поліцейських-перевертнів з Одеси Державне бюро розслідувань

Детективи ГБР затримали поліцейських-перевертнів з Одеси Державне бюро розслідувань

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні інші копи-перевертні з Одеси влаштували наліт на будинок фермерів.

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