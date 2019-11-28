Зніс стовп: в Одесі зірвиголова на Honda залишив людей без світла. Фото

В Одесі на вулиці Грушевського водій автомобіля Honda на великій швидкості не впорався з керуванням, зіткнувся з Mitsubishi і врізався в електричний стовп, який впав на сусідній будинок, пробивши дах.

Водія-зірвиголову з травмами доставили до лікарні. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Одеської області (щоб подивитися фото наслідків ДТП, доскрольте сторінку до кінця).

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook Анастасія Собченко, яка живе по-сусідству, через аварію в усьому мікрорайоні зникла електрика. Аварійні служби працюють над відновленням електропостачання.

В Одесі зірвиголова на Honda залишив людей без світла Anastasia Sobchenko / Facebook

В Одесі зірвиголова на Honda залишив людей без світла Anastasia Sobchenko

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ранковий туман у Одеській області став причиною низки ДТП в районі 460-го км траси Київ-Одеса. В одній зіткнулися водночас 11 автомобілів, а всього в ДТП потрапили 17 авто. Одна людина загинула.

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