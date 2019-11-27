Живцем згоріли 9 осіб: суд у Одесі ухвалив скандальне рішення щодо власника "Токіо Стар"

Одеський апеляційний суд 27 листопада відпустив власника згорілого готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного під домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.
Наступного засідання суду 4 грудня буде розглядатися питання щодо зняття арешту з майна бізнесмена. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
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Нагадаємо, що Вадим Чорний звернувся до Апеляційного суду місяць тому після того, як суд першої інстанції призначив йому заставу в 53 млн грн. Спочатку бізнесмен просив зменшити суму застави, а потім відпустити його під домашній арешт. За цей час відбулося майже 10 засідань. Під час них змінилося кілька суддів і врешті-решт Чорного все-таки відпустили під домашній арешт прямо із залу суду.
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