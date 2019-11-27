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29 листопада • оновлено в 12:18
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Живцем згоріли 9 осіб: суд у Одесі ухвалив скандальне рішення щодо власника "Токіо Стар"

8.4т
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Одеський апеляційний суд 27 листопада відпустив власника згорілого готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного під домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.

Наступного засідання суду 4 грудня буде розглядатися питання щодо зняття арешту з майна бізнесмена. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Суд в Одесі ухвалив скандальне рішення щодо власника "Токіо Стар"

Суд в Одесі ухвалив скандальне рішення щодо власника "Токіо Стар"

Суд в Одесі ухвалив скандальне рішення щодо власника "Токіо Стар"

Суд в Одесі ухвалив скандальне рішення щодо власника "Токіо Стар"

Нагадаємо, що Вадим Чорний звернувся до Апеляційного суду місяць тому після того, як суд першої інстанції призначив йому заставу в 53 млн грн. Спочатку бізнесмен просив зменшити суму застави, а потім відпустити його під домашній арешт. За цей час відбулося майже 10 засідань. Під час них змінилося кілька суддів і врешті-решт Чорного все-таки відпустили під домашній арешт прямо із залу суду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Особа
Вадим Чорний
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Kv Vovik
Kv Vovik
Петуха ведь тоже ходит без браслета Покаа. Так в чем проблемы ватные. Да погибли люди, но не от руки своей. Петрушка по его приказу сколько десяток тысяч людей убил. И ходит мертвым целлюлитом на морде трусит.
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Махно Володимир
Махно Володимир
КАК ТАК???? Зе, срочно прими меры! ватные судьи сливают дело! Черный уже наверное готовится выехать из страны!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А по одесскому делу когда суд вынесет решение?
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Махно Володимир
Махно Володимир
Кристина Стефанова, а там и так все ясно. пророссийские сепары (называющие себя одесситы в 150 поколении) хотели отделить Одессу от Украины, но сгорели :) Всевышний их наказал за это!
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