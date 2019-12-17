Жертв було б багато: в мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

В Одесі під час пожежі в кафе "Шаурма" співробітник одеського водоканалу Сергій Єрмаков виніс із вогню 4 газові балони. Якби вони вибухнули, то не обійшлося б без руйнувань і жертв.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одеситка Ольга Ільницька (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За словами мешканки будинку, де розташоване згоріле кафе, перед пожежею прорвало трубу. Ліквідувати поломку приїхала ремонтна бригада. Коли кафе вже палало, Сергій Єрмаков, не злякавшись відкритого вогню, став виносити балони й запобіг трагедії.

"Пожежники, побачивши балони, сказали: якби рванули, мало б Одесі не здалося. Як я розумію, мешканцям будинків 25 і 23 теж мало б не здалося. У всякому разі, цього репортажу вже б я не написала, думаю", – поділилася враженнями Ольга Ільницька.

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії Ольга Ільницька/Facebook

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії Ольга Ільницька/Facebook

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії Ольга Ільницька/Facebook

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії Ольга Ільницька/Facebook

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії Ольга Ільницька/Facebook

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії Ольга Ільницька/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці М'ясоїдівській пізно увечері 16 грудня загорілося кафе "Шаурма". Пожежа виникла у виробничому приміщенні.

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