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17 грудня • оновлено в 12:49
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Жертв було б багато: в мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

1.8т
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В Одесі під час пожежі в кафе "Шаурма" співробітник одеського водоканалу Сергій Єрмаков виніс із вогню 4 газові балони. Якби вони вибухнули, то не обійшлося б без руйнувань і жертв.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одеситка Ольга Ільницька (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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За словами мешканки будинку, де розташоване згоріле кафе, перед пожежею прорвало трубу. Ліквідувати поломку приїхала ремонтна бригада. Коли кафе вже палало, Сергій Єрмаков, не злякавшись відкритого вогню, став виносити балони й запобіг трагедії.

"Пожежники, побачивши балони, сказали: якби рванули, мало б Одесі не здалося. Як я розумію, мешканцям будинків 25 і 23 теж мало б не здалося. У всякому разі, цього репортажу вже б я не написала, думаю", – поділилася враженнями Ольга Ільницька.

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

Ольга Ільницька/Facebook

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

Ольга Ільницька/Facebook

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

Ольга Ільницька/Facebook

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

Ольга Ільницька/Facebook

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

Ольга Ільницька/Facebook

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

У мережі розповіли про одесита, який врятував місто від нової трагедії

Ольга Ільницька/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці М'ясоїдівській пізно увечері 16 грудня загорілося кафе "Шаурма". Пожежа виникла у виробничому приміщенні.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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