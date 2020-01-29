Зґвалтував 9-річного: суд на Одещині засудив пенсіонера-педофіла

На Одещині Ізмаїльський суд засудив 63-річного педофіла, який влітку минулого року зґвалтував 9-річного хлопчика, до 11 років в'язниці.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Слідство встановило, що в липні 2019 року 9-річний хлопчик прийшов порибалити на ставок. Тоді до нього ззаду підкрався охоронець водойми, затулив рота рукою, відтягнув у свою сторожку і зґвалтував. До правоохоронців звернувся дядько потерпілого, у якого дитина була в гостях. Поліція затримала педофіла у нього вдома в сусідньому селі.

Суд на Одещині засудив пенсіонера-педофіла dumskaya.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області розгорівся скандал через рішення суду щодо підозрюваного в страшному вбивстві й посмертному зґвалтуванні 26-річної дівчини.

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