Зґвалтування школярки копом в Одесі: стало відомо, що загрожує обвинуваченому

Одеському поліцейському, якого звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої, загрожує до 12 років в'язниці, якщо його вина буде доведена в суді.

Слідчі територіального управління ДБР у місті Миколаєві почали досудове розслідування за фактом зґвалтування школярки в Одесі, повідомили у пресслужбі відомства.

Дівчина, яка стверджує, що стала жертвою копа-ґвалтівника, є ученицею 11 класу однієї зі шкіл Київського району. За її словами, вдень 11 лютого її запросив на профілактичну бесіду інспектор ювенальної превенції місцевого відділення поліції. Коли дівчина прийшла на зустріч, яку коп чомусь призначив у себе вдома, господар квартири шляхом шантажу змусив її вступити з ним в інтимний зв'язок.

Після того, як повідомлення про зґвалтування дівчинки з'явилося в ЗМІ і соцмережах, пішла і реакція правоохоронців. Вони повідомили, що розпочато службову перевірку, на час якої підозрюваного усунуто від виконання обов'язків. Зі свого боку ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Зґвалтування школярки копом в Одесі: обвинуваченому загрожує реальний термін bk55.ru (ілюстрація)

Нагадаємо, 19 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про зґвалтування 17-річної одеситки працівником Таїрівського відділу поліції. Повідомлялося, що спочатку вона на кілька днів зникла з дому, а коли повернулася, розповіла, що була зґвалтована поліцейським, який її шантажував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі школярі вирішили боротися з автохамамі. Причому роблять вони це досить агресивно. На відео, опублікованому в соцмережах, хлопчик лягає на капот машини, яка заїхала на тротуар і нецензурно лається на адресу водія, не даючи йому виїхати. Пізніше на допомогу дитині приходить жінка, яка також вичитує автовласника за порушення. Далі цей самий хлопчик змушує виїхати з тротуару іншу машину.

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