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10 січня • оновлено в 18:13
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Згвалтування школярки під Одесою: стало відомо, що загрожує підозрюваному

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На Одещині суд відправив під варту 24-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчинку. Злочин стався в Окнянском районі області 4 січня.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

За версією слідства, зловмисник, погрожуючи вбивством, побив і зґвалтував школярку, попередньо заманивши її до себе додому. Чоловік і дівчинка перед цим разом пили пиво.

24-річному підозрюваному, який раніше вже був засуджений за згвалтування, загрожує до 12 років в'язниці.

Згвалтування 14-річної дівчинки під Одесою: що загрожує підозрюваному

Згвалтування 14-річної дівчинки під Одесою: що загрожує підозрюваному

uezd.com.ua (Ілюстрація)

Як повідомляв OBOZREVATEL, про зґвалтування неповнолітньої в поліцію повідомила старша сестра дівчинки.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
зґвалтування новини Одеси
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