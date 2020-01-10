Згвалтування школярки під Одесою: стало відомо, що загрожує підозрюваному

На Одещині суд відправив під варту 24-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчинку. Злочин стався в Окнянском районі області 4 січня.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
За версією слідства, зловмисник, погрожуючи вбивством, побив і зґвалтував школярку, попередньо заманивши її до себе додому. Чоловік і дівчинка перед цим разом пили пиво.
24-річному підозрюваному, який раніше вже був засуджений за згвалтування, загрожує до 12 років в'язниці.
Згвалтування 14-річної дівчинки під Одесою: що загрожує підозрюваному
uezd.com.ua (Ілюстрація)
Як повідомляв OBOZREVATEL, про зґвалтування неповнолітньої в поліцію повідомила старша сестра дівчинки.
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