Землетрус особливо відчули в багатоповерхівках Одеси

Землетрус, який вночі 31 січня дійшов до України з Румунії, особливо відчули у багатоповерхівках Одеси.
Про це повідомляє одеське видання 048.ua, передає OBOZREVATEL.
За даними видання, в Одесі землетрус тривав близько 15 секунд.
"Підземні поштовхи були середньої сили", - пише кореспондент.
Зазначається, що по-особливому їх відчули жителі багатоповерхових будинків.
"У деяких від таких поштовхів відкривалися шафи", - передає одеський кореспондент.
У соцмережах також написали про пережитий землетрусі з Білгород-Дністровського та Ізмаїла Одеської області.
Як повідомив OBOZREVATEL, 31 січня в 3:26 за київським часом в повіті Вранча Румунії було зафіксовано землетрус з магнітудою 5,1.
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