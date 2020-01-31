Землетрус особливо відчули в багатоповерхівках Одеси

Землетрус, який вночі 31 січня дійшов до України з Румунії, особливо відчули у багатоповерхівках Одеси.

Про це повідомляє одеське видання 048.ua, передає OBOZREVATEL.

За даними видання, в Одесі землетрус тривав близько 15 секунд.

"Підземні поштовхи були середньої сили", - пише кореспондент.

Зазначається, що по-особливому їх відчули жителі багатоповерхових будинків.

"У деяких від таких поштовхів відкривалися шафи", - передає одеський кореспондент.

У соцмережах також написали про пережитий землетрусі з Білгород-Дністровського та Ізмаїла Одеської області.

Як повідомив OBOZREVATEL, 31 січня в 3:26 за київським часом в повіті Вранча Румунії було зафіксовано землетрус з магнітудою 5,1.

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