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18 грудня • оновлено в 11:42
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Здавалося, усе розвалилося: рятувальник розповів страшні деталі пожежі в коледжі Одеси

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Пожежник Артем Щербаков, який брав участь у гасінні масштабної пожежі в одеському коледжі 4 грудня, поділився страшними подробицями трагедії.

Герой-рятувальник, що вже два тижні прикутий до лікарняного ліжка, заявив, що пожежа була найжахливішою на його пам'яті. Про це він розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Багато чого ускладнювало нашу роботу у коледжі: майже чотириметрова висота стель у будівлі, вузькі заплутані коридори, значна площа поширеності вогню, сильне задимлення приміщень. Люди кричали з вікон, махали, а посеред диму їх не було видно. Арка у дворі коледжу невисока, спецтехніці не відразу вдалося заїхати. Щоб потрапити на п’ятий поверх, крім триколінної драбини, були змушені використовувати ще й штурмову", – розповів він.

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Рятувальник Артем Щербаков

Рятувальник Артем Щербаков

Facebook Ірини Назарчук

Рятувальник додав: щойно він піднявся на останню сходинку перед сходовим майданчиком на верхньому поверсі, цілий перегін впав разом із ним від нестерпного жару.

"Здавалося, завалилося геть усе, каміння летіло звідусіль", – згадує він.

Тиждень рятувальник пробув у реанімаційному відділенні.

Рятувальник Артем Щербаков

Рятувальник Артем Щербаков

Facebook Олени Щербакової

Рятувальник Артем Щербаков з дружиною

Рятувальник Артем Щербаков з дружиною

Facebook Олени Щербакової

Наразі рятувальник переведений у палату нейрохірургічного відділення. Там він ще чимало часу має пролежати в одному положенні. Коли його випишуть із госпіталю – лікарі сказати не беруться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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