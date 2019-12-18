Здавалося, усе розвалилося: рятувальник розповів страшні деталі пожежі в коледжі Одеси

Пожежник Артем Щербаков, який брав участь у гасінні масштабної пожежі в одеському коледжі 4 грудня, поділився страшними подробицями трагедії.

Герой-рятувальник, що вже два тижні прикутий до лікарняного ліжка, заявив, що пожежа була найжахливішою на його пам'яті. Про це він розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Багато чого ускладнювало нашу роботу у коледжі: майже чотириметрова висота стель у будівлі, вузькі заплутані коридори, значна площа поширеності вогню, сильне задимлення приміщень. Люди кричали з вікон, махали, а посеред диму їх не було видно. Арка у дворі коледжу невисока, спецтехніці не відразу вдалося заїхати. Щоб потрапити на п’ятий поверх, крім триколінної драбини, були змушені використовувати ще й штурмову", – розповів він.

Рятувальник Артем Щербаков Facebook Ірини Назарчук

Рятувальник додав: щойно він піднявся на останню сходинку перед сходовим майданчиком на верхньому поверсі, цілий перегін впав разом із ним від нестерпного жару.

"Здавалося, завалилося геть усе, каміння летіло звідусіль", – згадує він.

Тиждень рятувальник пробув у реанімаційному відділенні.

Рятувальник Артем Щербаков Facebook Олени Щербакової

Рятувальник Артем Щербаков з дружиною Facebook Олени Щербакової

Наразі рятувальник переведений у палату нейрохірургічного відділення. Там він ще чимало часу має пролежати в одному положенні. Коли його випишуть із госпіталю – лікарі сказати не беруться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram