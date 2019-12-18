Здавалося, усе розвалилося: рятувальник розповів страшні деталі пожежі в коледжі Одеси

Пожежник Артем Щербаков, який брав участь у гасінні масштабної пожежі в одеському коледжі 4 грудня, поділився страшними подробицями трагедії.
Герой-рятувальник, що вже два тижні прикутий до лікарняного ліжка, заявив, що пожежа була найжахливішою на його пам'яті. Про це він розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
"Багато чого ускладнювало нашу роботу у коледжі: майже чотириметрова висота стель у будівлі, вузькі заплутані коридори, значна площа поширеності вогню, сильне задимлення приміщень. Люди кричали з вікон, махали, а посеред диму їх не було видно. Арка у дворі коледжу невисока, спецтехніці не відразу вдалося заїхати. Щоб потрапити на п’ятий поверх, крім триколінної драбини, були змушені використовувати ще й штурмову", – розповів він.
Рятувальник Артем Щербаков
Facebook Ірини Назарчук
Рятувальник додав: щойно він піднявся на останню сходинку перед сходовим майданчиком на верхньому поверсі, цілий перегін впав разом із ним від нестерпного жару.
"Здавалося, завалилося геть усе, каміння летіло звідусіль", – згадує він.
Тиждень рятувальник пробув у реанімаційному відділенні.
Рятувальник Артем Щербаков
Facebook Олени Щербакової
Рятувальник Артем Щербаков з дружиною
Facebook Олени Щербакової
Наразі рятувальник переведений у палату нейрохірургічного відділення. Там він ще чимало часу має пролежати в одному положенні. Коли його випишуть із госпіталю – лікарі сказати не беруться.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
У поліції назвали основну версію трагедії: несправність електропроводки.
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