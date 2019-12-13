Збив на переході: в Одесі загинула 19-річна дівчина. Фото

В Одесі ввечері 12 грудня водій автомобіля Hyundai на пішохідному переході збив 19-річну дівчину. Вона загинула на місці.

Трагедія трапилася на вулиці Зої Космодем'янської. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За даними поліції, водій був тверезий. Вирішується питання про його затримання. Слідчо-оперативна група з'ясовує обставини трагедії.

Збив на переході: в Одесі загинула 19-річна дівчина od.npu.gov.ua

Збив на переході: в Одесі загинула 19-річна дівчина od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в районі села Олександрівка під Одесою легковий автомобіль врізався в маршрутний автобус, в результаті чого постраждало кілька людей.

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