Заступниця директора одеського міського департаменту охорони здоров'я захворіла на коронавірус.

Як передає "Думская", не називаючи імені чиновниці, діагноз був підтверджений лабораторно. Тепер тести на COVID-19 доведеться здати іншим співробітникам відомства.

У заступниці директора міського відділу охорони здоров'я Одеси виявили COVID-19. Фото - dumskaya.net

Повідомляється, що 18 червня жінка брала участь у святкуванні Дня медпрацівника, яке, за даними видання, проводилося у великій сесійній залі муніципалітету з порушеннями карантинних правил.

У заступниці директора міського відділу охорони здоров'я Одеси виявили COVID-19. Фото - dumskaya.net

Там були присутні представники майже всіх міських медустанов. Більшість із них, включно з мером Одеси Геннадієм Трухановим, директором департаменту Оленою Якименко та багатьма медпрацівниками, були без медичних масок.

У заступниці директора міського відділу охорони здоров'я Одеси виявили COVID-19. Фото - dumskaya.net

Як писав OBOZREVATEL, в Україні за добу зафіксована майже тисяча нових випадків COVID-19. Офіційно підтверджено вже 40 008 випадків захворювання. В Одеській області – 1 465.