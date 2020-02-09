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9 лютого • оновлено в 19:03
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Застрягла на трубі: в Одесі жінка з немовлям провалилася у триметрову яму. Фото

2.7т
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В Одесі молода жінка провалилася у 3-метрову яму, яка утворилася прямо на тротуарі і не була огороджена.

Одеситці пощастило, що вона застрягла на підземних комунікаціях і не впала у воду на дні провалу. Про те, що сталося з нею, Наталія Діордієва написала на своїй Facebook-сторінці (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Подія трапилася вдень на розі Люстдорфської дороги та вулиці Олександра Невського в районі ТЦ "Вузівський". Жінка йшла з коляскою по тротуару і вперлася в величезну калюжу. Намагаючись обійти її, одеситка позадкувала і провалилася, застрягши на трубі.

Одеситка з немовлям провалилася у триметрову яму

Одеситка з немовлям провалилася у триметрову яму

Facebook Наталі Діордієвої

"Біля в'їзду в Toyota центр, я намагалася проїхати з коляскою і маленькою дитиною. Зрозумівши, що тут мені не проїхати через велику калюжу, намагаючись розгорнути коляску, по вкритій льодом, трохи позадкувала і впала в яму", – написала Наталія.

За її словами, поруч в той момент нікого не виявилося і жінці довелося вибиратися з ями самостійно.

Одеситка з немовлям провалилася у триметрову яму

Одеситка з немовлям провалилася у триметрову яму

Facebook Наталі Діордієвої

Одеситка з немовлям провалилася у триметрову яму

Одеситка з немовлям провалилася у триметрову яму

Facebook Наталі Діордієвої

"Коли я побачила, куди я впала, змусило мене забути і про забиття і про забруднений одяг. Яма метра три глибиною, ширина, в яку і великий чоловік пройде без зусиль внизу потік води," – написала постраждала.

Найбільше її налякало те, що провал не був обгороджений. І якщо молодій жінці, хоч і не без зусиль, вдалося з нього вибратися, навряд чи це вийшло б у літньої людини або інваліда.

Одеситка з немовлям провалилася у триметрову яму

Одеситка з немовлям провалилася у триметрову яму

Facebook Наталі Діордієвої

Цікаво, що ямою ніхто з відповідальних не зайнявся і на наступний день. За словами Наталії, охоронці розташованого поряд автоцентру огородили провал сигнальною стрічкою і повідомили, що викликали аварійну службу, яка так і не приїхала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 38-річний чоловік спробував викрасти авто, але не зміг його завести. На допомогу він викликав евакуатор,

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ужасы украинской оккупации
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ничего страшного, в Европе везде так...
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисткая колония животных нелюдей.
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