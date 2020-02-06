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7 лютого • оновлено в 09:14
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"Зараз *бане його": в Одесі з штормового моря врятували екстремала-аматора. Відео

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В Одесі очевидці врятували екстремала-потопельника, який вирішив скупатися у шторм. Молодику дуже пощастило, що поруч опинилися тверезі люди, які без зволікань надали йому допомогу.

Відео рятувальної операції на міському пляжі Ланжерон опублікував Telegram-канал Одеса INFO (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

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На відео показано, в яких умовах вирішив скупатися молодий екстремал. Розбурхане море особливо небезпечну на пляжах, де у воду занурені бетонні плити.

Якщо на звичайному піщаному пляжі боротися із хвилями ще можна, то на пляжі з плитами сильна хвиля норовить кинути людину на гостре каміння. Коментуючи відео, це озвучив один із очевидців, який заявив – "зараз *бане його хвилею об плити".

По ходу розгортання рятувальної операції до неї підключилося кілька сильних чоловіків, які оперативно кинули потопельнику рятувальний круг і витягли на сушу екстремала, якого тепер можна вітати з іще одним днем народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Канатній у парку біля будівлі облдержадміністрації ротвейлер сильно покусав власну господарку. Дівчина вигулювала двох собак, і один із них на неї напав. Ротвейлер повалив дівчину на землю, кусав і не давав устати. За словами очевидців, потерпіла дуже кричала і була вся у крові

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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