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9 грудня • оновлено в 19:23
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Залишив стікати кров'ю: під Одесою позашляховик на смерть збив військового і зник

2.1т
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В Одеській області позашляховик на смерть збив військового та зник. Чоловік кілька годин стікав кров'ю на дорозі біля в'їзду в місто Подольск, після чого впав у кому. Потім він був доставлений в Одеський військовий госпіталь, де ненадовго вийшов з коми, але незабаром помер.

Як сказано в сюжеті "Надзвичайних новин", імовірного винуватця трагедії місцеві жителі вирахували, вивчивши записи з камер відеоспостереження, які встановлені на виїзді з Подольська.

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В Одесі водій збив 6-річного хлопчика і втік

36 річний Руслан Самойленко їхав на велосипеді в сутінках по неосвітленій трасі, коли його наздогнав позашляховик. Збивши людину, водій відтягнув тіло на узбіччя і зник.

Під Одесою позашляховик на смерть збив військового і зник

Під Одесою позашляховик на смерть збив військового і зник

nnovosti.info / скрін

"На голові і на обличчі у нього спостерігалися гематоми і колото-різані рани. На внутрішній поверхні стегна, здається, правого був прокол, отвір, звідки йшла фонтаном кров. Він не реагував ні на які подразники", – розповів журналістам лікар-анестезіолог Андрій Тімановський.

Під Одесою позашляховик на смерть збив військового і зник

Під Одесою позашляховик на смерть збив військового і зник

nnovosti.info / скрін

Було встановлено, що військового збив позашляховик Opel. Авто, за словами родичів загиблого, належить одному з місцевих жителів, який після трагедії втік.

Більш того, за словами батьків Руслана, імовірного винуватця аварії правоохоронці відмовляються подавати в розшук. При цьому його дружина і донька не заперечують, що чоловік зник після того, як одного вечора на його авто з'явилися характерні пошкодження.

Рідні та друзі Руслана кажуть - якщо поліція і далі буде покривати імовірного підозрюваного, люди самі знайдуть його, щоб здійснити самосуд.

Під Одесою позашляховик на смерть збив військового і зник

Під Одесою позашляховик на смерть збив військового і зник

nnovosti.info / скрін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі Toyota Camry збила на смерть 50-річну жінку. Після інциденту автомобіль зник. Свідком події став дорослий син жінки.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все атошники так закончат...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очередной АТОшник, это уже 5-й с начала месяца.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хероя уже присвоили?
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