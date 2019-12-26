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28 грудня • оновлено в 14:09
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"Закрий рот і нікому не розповідай!" У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

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У солдатки ЗСУ Наталії Куліш, яку по-звірячому побили у військовій частині під Одесою, зміщені шийні хребці. вибиті зуби й струс мозку. Водночас офіцери служби правопорядку Південного територіального управління намагаються приховати подію від прокуратури. Зокрема, незважаючи на подану постраждалою заяву, відомості про те, що трапилося, досі не внесені до ЄРДР, у зв'язку з чим вона звернулася до СБУ.

За словами потерпілої, свідком її побиття став старший лейтенант, командир роти Михайло Савичев, пише "Українська служба інформації".

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У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

usionline.com

"Ротний командир Михайло Савичев все це бачив і сказав, що "ти нікому нічого не доведеш". Після цього я звернулася до Ангелюка – заступника начальника з тилу – і розповіла, що мене побили. Він відповів, що мене спишуть і повністю звільнять з армії і почав погрожувати, що далі служити я не буду. Також сказав, щоб я нікому не повідомляла про цей інцидент і щоб у госпіталь не зверталася, адже ніхто нічого не зможе довести", – розповіла вона.

У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

usionline

За словами Куліш, протягом декількох днів після побиття їй не дозволяли йти до шпиталю. А за 6 днів жінка сама покинула службу і звернулася за допомогою до медиків. Під час обстеження лікарі виявили у неї струс мозку і зміщення шийних хребців. З 19 грудня Наталія проходить лікування у військовому шпиталі південного регіону.

У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

usionline.com

У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

usionline.com

У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

У скандалі навколо військової частини під Одесою з'ясувалися нові обставини

usionline.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 декабря у військовій частині А-3438 в селі Красносілка Лиманського району Одеської області була побита рядова солдатка Наталія Куліш. Незважаючи на те, що це була субота, Наталю викликали на роботу у службі. Їй призначили зустріч у парку. Там одна з колег сильно вдарила Наталю в обличчя з подальшим поштовхом у плече. Після цього їй вибили кілька передніх зубів. За словами потерпілої, її побили через те, що вона відкрито обурилася корупцією в її частині. Після того, як інцидент отримав резонанс, справу пообіцяв взяти під особистий контроль міністр оборони Андрій Загороднюк.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
В армии ничего нет, кроме насилия. Так было и тысячи лет назад, но "ты мужик, терпи", поэтому о насилии над военнослужащими мужского пола практически не говорили и не говорят, зато стоит ОДНОЙ (!) ЖЕНЩИНЕ пострадать - все, СКАНДАЛ! вы только вдумайтесь, какой уровень лицемерия! Миллионы парней избиты в этих ваших армиях, выбиты зубы, сломаны ребра и всем наплевать, "не служил - не мужик!", женщину в армии ударила ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА - и на всю страну об этом гудят! Забавно получается. Кто-то равнее других.
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фил филька
фил филька
эх одесса. я знаю кто тебе нужен что бы в твоих военных частях порядок настал))
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