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17 січня • оновлено в 13:10
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Закликав до розколу країни: на Одещині СБУ викрила сепаратиста

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Служба безпеки України викрила чергового сепаратистського інтернет-агітатора в Одесі.

Чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках в соцмережах інформацію із закликами до зміни державного кордону та конституційного ладу України. Також зловмисник популяризував терористичні організації "ЛНР" і "ДНР", йдеться на сайті СБУ України.

В Одесі викрили антиукраїнського агітатора

В Одесі викрили антиукраїнського агітатора

Служба безпеки України

Оперативники спецслужби встановили, що матеріали для публікації агітатор отримував з російських пропагандистських інтернет-видань і сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

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Під час санкціонованих слідчих дій, в рамках кримінального провадження, співробітники СБУ виявили в квартирі агітатора комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність. Крім того, було встановлено, що підозрюваний займався вербуванням громадян для незаконної участі в терористичних організаціях "Л/ДНР".

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі відпустили терориста, який підірвав будівлю СБУ.

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Місце
Україна Одеса
Теги
сепаратист новини Одеси
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