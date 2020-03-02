Захоплення судна в Одесі: обвинуваченому "шиють" змову з коханкою загиблого

Владислав Гарькавий, який проніс в одеський суд "гранату" і погрожував підірвати її, вбив коханця своєї співмешканки громадянина Ізраїлю І., оскільки здогадувався про те, що вона успадкує від іноземця нерухомість.

Така версія розглядається слідством як основна, оскільки перед загибеллю іноземець оформив заповіт, в якому вказав спадкоємицею співмешканку обвинуваченого. Про це йдеться у статті OBOZREVATEL, в якій викладено суперечливі позиції спадкоємиці і близького друга загиблого (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як вдалося з'ясувати, спадкоємиця трьох елітних квартир біля моря в центрі Одеси, співмешканця якої підозрюють у вбивстві її коханця, проходить у справі як свідок. Вона розповіла, що успадкувала нерухомість у результаті багаторічних довірчих взаємин з іноземцем. Саме після цього головним підозрюваним у справі став її співмешканець Владислав Гарькавий.

Обвинувачений Владислав Гарькавий (скрін)

"У липні пенсіонер сказав мені, що в разі смерті хоче скласти на мене заповіт. У нього немає дітей і близьких родичів, і я єдина, кому він довіряє. Того ж місяця він заповів мені всю нерухомість", – розповіла одеситка.

Ця версія викликає сумніви у близького друга загиблого, який не вірить, що він заповів жінці все своє майно, оскільки незадовго до смерті іноземець вилікувався від раку і збирався переїхати жити до Одеси, де здавав кілька квартир, оренда яких була його єдиним доходом. До того ж, за словами друга, загиблий мав стосунки не тільки з нинішньої спадкоємицею.

"Мій друг володів трьома квартирами в Одесі, здавав їх в оренду і за рахунок цього забезпечував себе. Нещодавно моєму приятелю провели успішну операцію по онкології. І після цього він збирався перебратися з Ізраїлю до Одеси і залишитися тут жити. Тому він не міг оформити заповіт на когось. Ілля був пенсійного віку, і дохід отримував виключно зі здачі в оренду нерухомості", – розповів друг загиблого.

Загиблий Ілля Р. ok.ru

Версія слідства в сукупності з показаннями двох свідків (спадкоємиці і друга загиблого) викликає запитання. Зокрема, якщо в матеріалах справи йдеться про змову обвинуваченого і спадкоємиці, то чому вона є свідком?

Крім того, відомо, що адвокат обвинуваченого клопотав щодо проведення додаткової експертизи стосовно знайдених на місці злочину відбитків пальців. Чи було це клопотання задоволене і, якщо так, то які результати експертизи, невідомо.

Нагадаємо, 28 лютого у Приморському суді Одеси обвинувачений у вбивстві Владислав Гарькавий заявив, що підірве гранату, вимагаючи розмови з прокурором області. Будівлю суду було оточено, відвідувачів евакуйовано, але граната в результаті виявилася муляжем, що не знімає з Гарькавого відповідальності за захоплення заручників.

Обвинувачений у вбивстві погрожував підірвати гранату в суді Dumskaya

Обвинувачений у вбивстві погрожував підірвати гранату в суді прес-служба ГУНП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 грудня минулого року в Суворовському районі Одеси трапилася стрілянина із захопленням заручників. Між групою осіб виник конфлікт, в результаті якого почалася стрілянина. Один з учасників конфлікту забарикадувався всередині автосалону, взявши в заручники персонал.

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