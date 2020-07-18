Загинули четверо однокласників: поліція розкрила деталі ДТП на Одещині

Серед шести загиблих у ДТП на трасі Одеса – Рені в Одеській області виявилися четверо однокласників.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, в автомобілі "ВАЗ" їхали четверо 23-річних чоловіків. Вони – колишні однокласники, жителі Ренійського району.

"Хлопці поверталися з відпочинку та усі загинули на місці пригоди", – йдеться у повідомленні.

У зустрічному напрямку, до села Приморське Кілійського району, на автомобілі Mitsubishi Outlander їхали п'ятеро членів родини з Ізмаїла.

63-річний водій та його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє потрапили в лікарню.

Попередньо встановлено, що зіткнення сталося, коли автомобіль "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У рамках провадження призначено низку експертиз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня вранці на трасі Одеса – Рені сталася масштабна ДТП з людськими жертвами. У результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 6 осіб, іще троє госпіталізовані, зокрема 2-річна дитина.

Пізніше з'явилися відео з місця смертельної ДТП.

Також у цей же день на трасі Одеса – Рені водій фури МАN, намагаючись зробити обгін, зіткнувся з "ГАЗеллю": дві особи загинули на місці, іще двох доставлено в лікарню.