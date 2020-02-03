Забили на смерть: ДБР виявило в СІЗО Одеси "камеру тортур"

В Одеському СІЗО двоє арештантів забили на смерть третього. Це трапилося за згодою адміністрації установи, яка допустила потенційних убивць до жертви.

Досудове розслідування за фактом смерті людини в СІЗО Одеси здійснює Державне бюро розслідувань, повідомили в пресслужбі відомства.

За попередньою інформацією, за сприяння працівників ізолятора двоє заарештованих були незаконно допущені в камеру до третього, якому вони завдали тілесних ушкоджень. Після цього працівники СІЗО перенесли побиту особу в карцер, де вона невдовзі померла. Триває слідство.

Попередньо встановлено, що одним із "перевертнів у погонах" виявився начальник одного з відділів СІЗО, який у березні минулого року спіймався на хабарі в 2 тисячі доларів від арештанта за дострокове звільнення.

Крім того, в іншому кримінальному провадженні про зловживання в Одеському СІЗО цей же начальник фігурує як причетний до організації умов утримання підозрюваних, одному з яких було дозволено спілкування родичами й друзями, а також користування забороненими в СІЗО предметами.

ДБР виявило в СІЗО Одеси "камеру тортур" Денис Малюська / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр юстиції України Денис Малюська 26 січня несподівано навідався з інспекцією в Одеський СІЗО й залишився незадоволений умовами утримання арештантів і робочими умовами співробітників ізолятора.

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