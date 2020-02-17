"За парканом дикі звірі": під Одесою раптово виявили "стіну Яценюка". Фото

Під Одесою в котеджному селищі "Сосновий берег" встановили паркан, який перекриває людям вільний доступ до моря.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Сергій Веденін (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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"Знайшлася "СТІНА ЯЦЕНЮКА"!!! Саме там, де вона" дійсно потрібна", а саме, для захисту морського узбережжя біля селища "Сосновий берег" від нахабних громадян і громадянок, яки хочуть вкрасти свіжий морський бриз у шановних власників вілл і палаців. Порівняй з жалюгідною дротовою спорудою, яку ти бачиш, перетинаючи кордон країни. Може розібрати і віддати прикордонникам?", – написав Сергій Веденін.

Під Одесою раптово виявили "стіну Яценюка" Сергій Веденін / Facebook

Під Одесою раптово виявили "стіну Яценюка" Сергій Веденін / Facebook

Під Одесою раптово виявили "стіну Яценюка" Сергій Веденін / Facebook

Під Одесою раптово виявили "стіну Яценюка" Сергій Веденін / Facebook

Під Одесою раптово виявили "стіну Яценюка" Сергій Веденін / Facebook

Під Одесою раптово виявили "стіну Яценюка" Сергій Веденін / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі запобігли незаконному будівництву багатоповерхівки в районі вулиці Середньофонтанській. Як повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, співробітники відомства виявили шахраїв, які хотіли обдурити потенційних інвесторів.

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