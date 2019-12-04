За фактом пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу відкрито кримінальної виробництво. У справі поки немає підозрюваних.

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

За фактом пожежі в одеському коледжі відкрито кримінальне провадження

Як повідомляв OBOZREVATEL

Вранці 4 грудня в центрі Одеси спалахнула пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Займання виникло на третьому поверсі 6-поверхової будівлі. Менш ніж за годину вогонь охопив 4 поверху, горище і дах старого будинку.

За непідтвердженими даними, пожежа спалахнула через несправну проводку, яку не змінювали понад півстоліття. Крім того, як заявив на апаратній нараді мер Одеси Геннадій Труханов, – в згорілому будинку немає опалення, тобто воно обігріваються електроприладами.

За останньою інформацією мерії, в результаті пригоди одна людина загинула. Ще 23 людини, в тому числі, 13 студентів, 4 викладача і 6 рятувальників були госпіталізовані.

Крім того, п'ятеро людей вважаються зниклими без вісти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся