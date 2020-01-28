Головна Новини
28 січня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Втомилася від життя: що відомо про жінку, яка влаштувала самоспалення в Одесі

1.7т
Читати матеріал російською

В Одесі в реанімації МКЛ №10 знаходиться жінка, яка увечері 27 січня влаштувала акт самоспалення на вулиці Ольгіївській. Постраждала – у важкому стані, у неї обпалені 30% поверхні тіла.

Про це повідомили в пресслужбі мерії Одеси. Там уточнили, що 48-річна потерпіла – не одеситка, але інших подробиць про неї розкривати не стали (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
На Житомирщині чоловік влаштував самоспалення на сесії міськради: моторошне відео 18+

Нагадаємо, вчора ввечері жінка облила себе горючою рідиною і підпалила. При цьому вона кричала, що втомилася жити. Сусіди загасили вогонь і викликали "швидку".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях чоловік в стані алкогольного сп'яніння намагався спалити свою 16-річну дочку разом з будинком. Дівчина перебуває в лікарні і потребує донорів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В Украине большинство пенсионеров получают до 2000 гривен 27.01.2020 В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн. При этом лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают: от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%, свыше 10000 грн – 2,3%. Источник: ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (Украина)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги