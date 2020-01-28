Втомилася від життя: що відомо про жінку, яка влаштувала самоспалення в Одесі

В Одесі в реанімації МКЛ №10 знаходиться жінка, яка увечері 27 січня влаштувала акт самоспалення на вулиці Ольгіївській. Постраждала – у важкому стані, у неї обпалені 30% поверхні тіла.

Про це повідомили в пресслужбі мерії Одеси. Там уточнили, що 48-річна потерпіла – не одеситка, але інших подробиць про неї розкривати не стали (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, вчора ввечері жінка облила себе горючою рідиною і підпалила. При цьому вона кричала, що втомилася жити. Сусіди загасили вогонь і викликали "швидку".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях чоловік в стані алкогольного сп'яніння намагався спалити свою 16-річну дочку разом з будинком. Дівчина перебуває в лікарні і потребує донорів.

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