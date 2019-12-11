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11 грудня • оновлено в 13:57
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Вогняна напасть: під Одесою сталася нова смертельна пожежа

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Чергова смертельна пожежа в місті Роздільна Одеської області забрала життя людини.

Як повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС, загоряння виникло в приватному одноповерховому будинку на вулиці Ярослава Мудрого.

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Вогняна напасть: у пожежі під Одесою загинула людина

Вогняна напасть: у пожежі під Одесою загинула людина

odessa.online (ілюстрація)

Щоб ліквідувати пожежу на площі 30 кв.м., рятувальникам знадобилося півтори години. Впоравшись з вогнем, вони виявили в одному з приміщень обвуглене тіло. Особа загиблого, а також причини і обставини загоряння встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пожежа, яка 4 грудня спалахнув в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за неофіційними даними, забрала від 10 до 15 життів.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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