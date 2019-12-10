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10 грудня • оновлено в 15:08
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Вогнегасники лежали під ліжком: директорці згорілого в Одесі коледжу висунули звинувачення

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Директорці згорілого коледжу в Одесі Любові Кочерзі повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Odessa.online з посиланням на керівника управління Національної поліції в Одеській області Олега Беха.

За його словами, в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу не було виявлено жодного вогнегасника. Також була відсутня автоматична система сповіщення під час пожежі.

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З'явилося відео, зняте усередині одеського коледжу в момент пожежі

"Склад вогнегасників знайшли під ліжком у коменданта. Оповіщення про пожежу в коледжі здійснювалося шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу "Ревун" на першому поверсі", – повідомив Бех.

Зараз в Одесі працює урядова комісія, яка займається розслідуванням причин трагедії. Її очолює перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Директорці згорілого одеського коледжу повідомили про підозру

Директорці згорілого одеського коледжу повідомили про підозру

odessa.online

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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