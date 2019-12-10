Вогнегасники лежали під ліжком: директорці згорілого в Одесі коледжу висунули звинувачення

Директорці згорілого коледжу в Одесі Любові Кочерзі повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Про це повідомляє Odessa.online з посиланням на керівника управління Національної поліції в Одеській області Олега Беха.
За його словами, в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу не було виявлено жодного вогнегасника. Також була відсутня автоматична система сповіщення під час пожежі.
"Склад вогнегасників знайшли під ліжком у коменданта. Оповіщення про пожежу в коледжі здійснювалося шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу "Ревун" на першому поверсі", – повідомив Бех.
Зараз в Одесі працює урядова комісія, яка займається розслідуванням причин трагедії. Її очолює перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.
Директорці згорілого одеського коледжу повідомили про підозру
odessa.online
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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